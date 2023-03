Pas parce que l’atmosphère était tendue. Simplement parce que les principaux fournisseurs d’énergie, et la Febeg, leur fédération, étaient présents pour la signature d’un nouveau code de conduite.

Celui-ci doit permettre d’installer davantage de transparence et de protection dans les services proposés aux PME et aux indépendants.

"À côté des mesures structurelles prises par le kern du 12 septembre pour aider les particuliers à faire face à la flambée des prix, il y avait la conclusion d’un code de conduite avec les fournisseurs pour améliorer les services aux PME et aux indépendants", a rappelé David Clarinval. "Concrètement, il va améliorer l’information et la protection de ces clients avant la conclusion de leur contrat, pendant l’exécution de celui-ci mais aussi au moment de la facture".

Ce qu’il contient

Ce code de conduite s’inspire du code qui existe déjà pour les particuliers, même si les PME et les Indépendants n’ont, eux, toujours pas droit à un délai de rétractation après la signature d’un contrat.

Le code prévoit d’abord qu’au cas où il serait demandé à un client professionnel de fournir une garantie, le montant de celle-ci ne pourra excéder la valeur de quatre mois de mensualité. Les PME et indépendants pourront aussi demander une révision de leurs acomptes, même si le fournisseur aura la possibilité de ne pas y répondre favorablement.

Les fournisseurs s’engagent aussi à traiter les éventuelles plaintes "dans un délai raisonnable" et à proposer des formulaires-types pour les réclamations. Le code de bonne conduite entend aussi renforcer l’information en amont et garantir des pratiques loyales en matière de marketing. Les fournisseurs s’engagent enfin à donner accès sur leur site internet à un comparateur de prix fiable, et à améliorer la transparence des prix en amont et sur les factures.

Juridiquement contraignant

Ce texte, qui sera publié sur le site du SPF Économie, entrera en vigueur dans 30 jours. Il sera "juridiquement contraignant", rappelle David Clarinval. L’inspection économique sera chargée de constater les éventuelles infractions. Notons que quelques dispositions n’entreront en vigueur que dans six mois, car elles impliquent une modification des conditions générales.

Les fournisseurs signataires sont Engie, Octa +, Luminus, TotalEnergies, Mega, Eneco, EBEM, Gassco, Dats24 et Aspiravi.

La Febeg, qui représente les fournisseurs, salue un texte qui voit ses membres "s’investir encore davantage auprès des PME et des indépendants pour les accompagner dans leur approvisionnement en énergie et les assister dans la transition énergétique."

De son côté, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) a salué la mise en place du code de bonne conduite. "C’est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant", estime le SNI dans un communiqué. Selon une enquête réalisée auprès des membres, les factures d’énergie "restent trop élevées"…

G.BARK. (Avec Belga)