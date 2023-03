Il faut parfois plus d’un an pour obtenir sa nouvelle voiture, mais le délai pour conserver l’immatriculation est de 4 mois. Problème ?

2. L'EDITO | Master en médecine à Mons: le fait du prince

Au début des années 90, un prince arabe vient voir son père pour parler succession. “Le Royaume, le pétrole, les honneurs, les responsabilités… Tout est à toi désormais.” Mais le père fixe une condition : il faut renoncer à cette petite voiture. Pour le prince héritier, c’est un sacrilège. Sa petite citadine, “elle a tout d’une grande…”.

Ce slogan résume l’impression que laisse l’octroi des 57 habilitations, en particulier celle permettant à l’UMons d’organiser un master en médecine. Grâce à cette décision, cette faculté de “taille moyenne” – pour reprendre le vocable utilisé dans la communication de l’UMons – aura désormais “tout d’une grande…”.

3. Beauraing: pour de beaux pavés, il va falloir douiller

La Ville de Beauraing assumera à hauteur de 487 000€, pour des trottoirs du centre-ville en pierre bleue locale plutôt qu’en horribles pavés en béton (comme actuellement).

4. Ils arpentent les abords de la Vesdre pour la nettoyer de tous ses déchets

Durant tout ce week-end, de nombreux et courageux bénévoles ont affronté la météo pour donner un coup de propre sur toute notre région dans le cadre de l’opération de nettoyage Be WaPP. Comme à Verviers, où Michel Seret et son équipe arpentaient la promenade des Récollets et les bords de Vesdre pour ramasser tous les déchets qu’ils trouvaient, notamment un pied de table ou encore un énorme sac de litière.

5. Lefevere, après le Tour de Catalogne: "Je donne 9 sur 10 à Remco"

Patrick Lefevere a beau être au chevet d’une équipe de classiques flandriennes qui se cherche, il n’a pas manqué une minute du Tour de Catalogne. Il en a dressé le bilan, ainsi que les perspectives pour Remco Evenepoel dans l’optique du Tour d’Italie.

6. Contrat de rivière Ourthe: focus sur la lutte contre les inondations

Le Contrat de rivière Ourthe 2023-2025 a été approuvé ce vendredi par tous les partenaires, dont les 28 Communes du bassin. Près d’un tiers des 814 actions prévues concerne la lutte contre les inondations.

7. Aisemont: rendez-vous dans 50 ans grâce à une boîte temporelle

Le 25 mars 1872 était installé le tout premier conseil communal d’Aisemont (Fosses-la-Ville). Une indépendance du village obtenue de haute lutte. Pour célébrer l’événement, on a entre autres enterré une boîte temporelle.

8. L’important bug informatique de TVLux n’était pas une cyberattaque

Le bug qui avait perturbé le bon fonctionnement de TVLux pendant plusieurs jours en février n’était pas une cyberattaque. L’enquête touche à sa fin.

9. Notre recette: un bœuf en croûte pour conserver toutes les saveurs

Le bœuf en croûte trouve toujours sa place sur une table de fêtes ! Juteux et riche en arômes avec sa croûte croustillante qui renferme toutes les saveurs.

10. L’Union Saint-Gilloise va lever l'option pour transférer Machida

Le club bruxellois va lever l’option qu’il détenait dans le cadre du prêt du défenseur japonais, Koki Machida.