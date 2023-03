Diables Rouges: Dodi Lukebakio brillant en Suède: "j'ai attendu longtemps ce moment"

Pour sa sixième caps, Lukebakio a même été titulaire. "Je ne savais pas moi-même que j'allais commencer", a expliqué le jeune joueur de 25 ans en conférence de presse dimanche à Tubize avant le déplacement en Allemagne, en match amical cette fois, mardi à Cologne. "Mais je n'étais pas vraiment surpris pour autant. J'étais prêt pour ça. Nous avons un groupe un peu plus petit et le coach m'avait donné sa confiance. C'est bon signe. Je suis dans le giron de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, cela aide aussi bien sûr. C'est un plaisir de jouer avec eux et c'est plus facile aussi."

Absent des 26 pour la Coupe du monde au Qatar, Dodi Lukebakio, premier réserviste, a travaillé dur cet été et attendait ce moment avec impatience. "Si j'avais marqué contre les Pays-Bas (au lieu de frapper le poteau en ligue des nations fin septembre, ndlr), j'y aurais peut-être été. Mais ce match vendredi me donne un très bon sentiment. J'ai attendu longtemps ce moment. C'était bon de pouvoir montrer ce que je vaux vraiment sur un terrain. Ce n'est pas que je ne suis pas heureux, mais je sais que je peux apporter plus. Comme pouvoir être performant 90 minutes dans mes dribles et mes actions, tenter ma chance plus souvent aussi".

Dodi Lukebakio est aussi impatient de pouvoir affronter l'Allemagne mardi, lui qui évolue depuis cinq ans en Bundesliga (au Fortuna Düsseldorf, à l'Hertha, Wolfsburg puis à nouveau à Berlin). "Je continue à travailler dur pour essayer de reproduire cette prestation de samedi. Ce match en Allemagne est un match un spécial en effet. Je connais bien le stade à Cologne aussi, et c'est une rencontre importante pour nous en fait. Nous avons un nouvel entraîneur, et même une nouvelle équipe en fin de compte quand on voit l'arrivée des jeunes. L'Allemagne, on connaît, c'est un grand pays. Il y a de grands talents et l'Allemagne prépare une nouvelle génération. Notre coach (Tedesco, ndlr) connaît très bien les Allemands, on va analyser ça ensemble pour voir comment on peut les battre."

Lukebako travaille aussi avec un préparateur physique, Jordan Chenge, depuis sa période à Dusseldorf. "Je suis quelqu'un d'ambitieux et qui veut toujours se donner tous les moyens pour être meilleur, plus complet et qui veut se sentir bien sur le terrain. Je vois que ça porte ses fruits". Le milieu de terrain a en effet inscrit 11 buts (pour trois assists) avec l'Hertha Berlin toutes compétitions confondues depuis le début de saison.