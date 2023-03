Les futurs gouvernements tenus d'adopter un plan contre la pauvreté dans les 12 mois

Un avant-projet de loi en ce sens a été approuvé vendredi en Conseil des ministres, annonce la ministre en charge de la Lutte contre la pauvreté Karine Lalieux dans un communiqué.

Le texte prévoit donc l'adoption obligatoire par le gouvernement d'un plan fédéral de lutte contre la pauvreté dans les douze mois après l'installation de celui-ci. Le plan devra ensuite être présenté au Parlement et en conférence interministérielle. Celui-ci contiendra la définition de mesures à prendre par chaque ministre et secrétaire d'État dans leurs propres compétences. Le plan devra en outre prendre en compte l'impact de chaque mesure en matière de genre et de handicap.

guillement



Une concertation préalable avec les entités fédérées en Conférence ministérielle, mais aussi avec le réseau de fonctionnaires de lutte contre la pauvreté et la Plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, sera également obligatoire afin de rechercher les synergies d'actions.

"C'est historique. Jusqu'à présent, l'adoption d'un plan de lutte contre la pauvreté était laissée au bon vouloir des partis de la majorité", commente la ministre, citée dans le communiqué. "Désormais, on change de paradigme, cela devient une obligation. Tous les 5 ans, notre pays devra se doter d'une nouvelle stratégie en la matière, avec l'implication de l'ensemble des ministres de l'exécutif. Face au fléau que représente encore la précarité dans notre pays, cette vision à long terme est indispensable."