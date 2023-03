Le roi Philippe s’est essayé au skateboard en Afrique du Sud

Plus tôt dans la journée, le roi s’est rendu dans une usine de taille de diamants gérée par une société belge tandis que la reine était de passage dans une crèche située à la périphérie de Johannesburg. Elle y a lu un livre en anglais et a pris le temps de jouer avec les enfants.

Le couple royal a également passé un moment plus léger au Skateistan, où le roi Philippe s’est essayé au skateboard, offrant ses plus belles poses aux photographes.

Skateistan est une organisation qui travaille auprès des jeunes afin de leur venir en aide, qu’ils puissent acquérir de la confiance et de l’autonomie. L’objectif du projet est d’offrir un lieu d’inclusion et d’apprentissage aux enfants défavorisés de Johannesbourg, via le skateboard.

“Au Skateistan, nos élèves sont une source d’inspiration pour les autres et pour leur communauté au sens large. Notre objectif est de leur fournir des espaces sûrs pour construire un avenir meilleur dans lequel ils peuvent s’épanouir”, précise l’ONG sur son site internet.

La “Skate School” comprend un skatepark en béton ultramoderne et un centre éducatif de trois étages, avec des bureaux et des salles de classe flexibles.

Au cours de la visite, le roi et la reine ont participé à une démonstration de skate donnée par les enfants bénéficiant du programme et ont rencontré le personnel ainsi qu’une partie des 940 jeunes pris en charge par le projet.

Philippe et Mathilde ont participé à cette visite en compagnie, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, ainsi que du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort. L’ONG Skateistan est en effet liée à la Belgique par l’entreprise bruxelloise The Skateroom, qui produit et vend des éditions d’art sur skateboard. La société reverse 10 % de ses bénéfices à une trentaine de partenaires sociaux qui développent des projets liant planche à roulettes et éducation.

Depuis 2014, plus de 1,5 million de dollars ont été versés à 35 projets, dont 200.000 pour la construction du skatepark à Johannesbourg. Au total, The Skateroom a déjà fait don de 800.000 dollars à Skateistan.