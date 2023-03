Delhaize à nouveau en mesure de livrer ses magasins en produits frais ce vendredi

Conflit social chez Delhaize : “Les travailleurs méritent une réelle concertation sociale”, lance Pierre-Yves Dermagne

Deux semaines après l’annonce par la direction de Delhaize d’une volonté de franchiser les 128 supermarchés intégrés du groupe, syndicats et direction se sont retrouvés pour un conseil d’entreprise extraordinaire. Une réunion sous haute tension et sans véritable dialogue social. Des agents de sécurité attendaient notamment les organisations syndicales. Pour le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), “les comportements de la direction de Delhaize ne sont pas de nature à favoriser le dialogue social.”