Cyclisme-GP E3: Wout van Aert s'impose dans un sprint à trois face à van der Poel et Pogacar

Si le vent et la pluie ont marqué le début de l’épreuve, la météo fut plus clémente au moment d’aborder les principales difficultés de ce GP E3. Comme souvent, c’est dans le Taaienberg que la course se décantait. Mathieu van der Poel y lançait les hostilités, bien suivi par Wout van Aert. Les deux hommes prenaient quelques longueurs d’avance et avalaient l’échappée matinale.