Sur le marché belge à court terme, le mégawattheure coûte en moyenne 19,47 euros vendredi mais des prix négatifs ont été observés pendant une partie de la journée, allant jusqu'à -12 euros par mégawattheure.

Les prix négatifs s'expliquent par la journée venteuse attendue samedi et donc la production de beaucoup d'électricité par les éoliennes, le soleil, des températures plus douces et moins de demande (en raison du week-end). Ailleurs en Europe occidentale, les prix tombent également ponctuellement sous le zéro.