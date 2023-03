RTL Belgium s'établit définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce le groupe dans un communiqué

Mais, depuis l'arrivée en 2022 des nouveaux actionnaires Rossel et DPG Media, le possible renforcement de l'ancrage du groupe privé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles était dans tous les esprits.

Avec cette décision, RTL Belgium entre désormais pleinement dans le cadre juridique francophone, notamment en ce qui concerne les règles en matière de publicité, de protection des mineurs et de contribution à la production audiovisuelle.

"L'annonce d'aujourd'hui fait suite à des changements opérationnels au Luxembourg combinés à des modifications de dispositifs légaux en FWB qui permettront d'assurer l'intégration sereine de RTL dans le paysage audiovisuel de la FWB", annonce Guillaume Collard, patron de RTL Belgium.

Le groupe souhaite par ailleurs consolider son ancrage dans le paysage audiovisuel francophone et dans le tissu économique local, "plus particulièrement pour lutter contre la concurrence accrue des chaines internationales et les GAFAN" (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, ndlr), précise le CEO.

C'est pourquoi RTL Belgium a transmis au CSA la déclaration qui en fait un éditeur de services de la Communauté française à part entière. "Cela va donner un nouvel élan au secteur audiovisuel en FWB et RTL s'en félicite", s'est réjoui Guillaume Collard.

"RTL est un acteur audiovisuel privé majeur pour le public belge francophone. Son établissement en FWB, ainsi que sa reconnaissance de la compétence de l'organe de contrôle de l'audiovisuel qu'est le CSA, est un moment important", a pour sa part réagi la ministre de Médias et vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard.

Le ministre-président du gouvernement de la FWB Pierre-Yves Jeholet s'est lui félicité de cette décision "qui montre l'attachement de RTL à la Fédération et rassure quant à sa volonté de développer encore un peu plus son ancrage local".

"Je suis convaincu qu'un acteur aussi important que RTL Belgium a pleinement sa place et doit avoir un rôle à jouer dans un paysage médiatique francophone en plein bouleversement et de plus en plus concurrentiel", a-t-il poursuivi.

Dans une communication distincte, RTL Belux confirme avoir informé de cette décision, début de la semaine, les autorités luxembourgeoises, lesquelles ont pris acte de cette notification.

"Dans ce contexte, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a pris les mesures nécessaires afin d'assurer une transition sereine du transfert de la compétence de ces services", indique RTL Belux.

Pierre-Yves Jeholet et le Premier ministre luxembourgeois et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, se sont longuement entretenus à propos des changements à venir, fait de son côté savoir le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué.

"Je salue les échanges amicaux et francs tenus (...) à l'égard de la décision de RTL Belux de déplacer son centre de décision en Fédération Wallonie-Bruxelles", a déclaré Xavier Bettel. "C'est en effet une page historique qui se tourne pour RTL Belux, suite à la vente aux nouveaux actionnaires de référence belges. Je me réjouis des excellentes relations entre nos gouvernements, que nous continuerons d'approfondir dans les mois et années à venir."

À l'invitation du Premier ministre luxembourgeois, les deux chefs de gouvernement se rencontreront d'ailleurs à Luxembourg avant l'été afin d'évoquer de futures coopérations, notamment en matière de coproduction audiovisuelle.