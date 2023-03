La présence d’une faculté offrant le cursus complet des études de médecine a-t-elle une incidence sur le nombre de médecins qui viennent ensuite s’établir dans la région ? Témoignages avec de jeunes médecins installés en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

2. L’Airbus H145M sera le nouvel hélicoptère de la Défense

Les 15 hélicoptères légers qui seront achetés par la Défense seront des H145M, a confirmé la ministre de la Défense en commission.

3. Nouvelle attraction et ouverture hivernale: Walibi innove en 2023

Le parc d’attractions Walibi ouvre ses portes pour une nouvelle saison, ce 1er avril, avec une nouvelle attraction : le Silverton.

4. Liège: le subside des Ardentes divisé par deux

Le débat autour de la subsidiation du festival Les Ardentes à Liège n’est pas neuf. Comme le réclamait depuis plusieurs années l’opposition (de gauche) ce subside a été revu à la baisse. Le subside accordé passera de 180.000 à 90.000 euros…

5. Moris, le “Mister Europa League” du Luxembourg: "Je le verrais bien à l’Ajax"

Anthony Moris, gardien de l’Union Saint-Gilloise, est aussi titulaire indiscutable au Luxembourg.

6. Une jeune Verviétoise écrit au roi avec des idées pour reconstruire Verviers

L’élève de l’école Saint-Joseph de Verviers a reçu une réponse du roi et lancé des pistes de réflexion avec le bourgmestre de Verviers.

7. De nouvelles antennes sur la Basilique de Koekelberg? C'est non !

C’est un “avis défavorable” qui vient d’être rendu par la Commission Royale des Monuments et des Sites quant à l’installation de nouvelles antennes de téléphonie sur la Basilique de Koekelberg. L’organisme craint la multiplication d’antennes de différents opérateurs.

8. Lutte contre les discriminations: 250 marcheurs ont relié Dison à Verviers

C'est une longue vague de parapluies colorés et flanqués de slogan pour une société plus inclusive qui a déferlé dans les rues disonaises et verviétoises ce mercredi après-midi.

9. Elle raconte les objets venus des camps de la mort

L'héroïne du passionnant "Bureau d'éclaircissement des destins", de Gaëlle Nohant, recherche les traces de déportés pour leurs descendants.

10. Zoom sur les coureurs qui entoureront Remco au Giro

Le champion du monde peut compter sur des équipiers qui se préparent aussi pour le Giro. Qui sont-ils ?