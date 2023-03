Delhaize : Un peu plus de la moitié des magasins intégrés ouverts

Un nouveau conseil d’entreprise a eu lieu mardi, mais la réunion n’a pas permis de rapprocher syndicats et direction.

La tension sur le terrain semble au contraire de plus en plus vive, la CNE dénonçant jeudi une “campagne de démobilisation et de désinformation”. Le syndicat chrétien accuse la direction d’installer des urnes dans les magasins pour que les travailleurs puissent voter la fin de la grève. “Le rôle des syndicats est bafoué et ils sont présentés comme ceux qui obligent les travailleurs à faire grève. Chaque jour, les directeurs et leurs adjoints sont appelés à propager au sein du personnel un message selon lequel ses conditions de travail vont être sauvées. C’est un jeu dangereux.”

Pour la direction, le plan constitue “l’unique option” pour retrouver la croissance. La sélection des indépendants débutera prochainement, a-t-elle encore indiqué.

Un nouveau conseil d’entreprise est prévu mardi. Outre ces 128 magasins intégrés, le groupe en compte 636 franchisés.

Delhaize se joint à la grogne de Mestdagh/Intermarché avant le conseil d’entreprise

Quelque 300 travailleurs de Mestdagh et Delhaize ont mené jeudi matin une action devant le siège de Mestdagh en vue du conseil d’entreprise extraordinaire prévu à 10h30, a indiqué à l’agence Belga Evelyne Zabus, permanente CNE. Sous le slogan “Mestdagh – Delhaize, même combat”, le personnel de Mestdagh souhaite marquer son opposition aux intentions de l’enseigne Intermarché, qui a repris depuis le groupe de supermarchés.

À l’instar de l’enseigne au lion, le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchise suscite une vive grogne sociale depuis plusieurs semaines. Intermarché est “devenu l’initiateur sombre d’un processus sans précédent de dégradation et de destruction des droits des travailleurs du commerce alimentaire”, a déploré la syndicaliste.

”Pour 11.000 travailleurs, dont les employés de Mestdagh, la logique est la même : le profit de l’actionnariat du master franchiseur, la restriction des droits des travailleurs, la dévalorisation des conditions de travail de tout un secteur, l’absence de concertation, de représentation et de défense des travailleurs en interne”, a-t-elle encore dénoncé.

Le conseil d’entreprise abordera les deux sujets épineux qui enflent la colère sociale, à savoir les garanties d’emploi et les possibilités de départ.