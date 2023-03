Conflit social chez Delhaize: le PS demande l'audition du patronat

La proposition de loi, déposée par Ahmed Laaouej et Chanelle Bonaventure, comprend deux volets. Le premier vise à redéfinir les concepts d'"unité d'exploitation" et de "franchise". Selon le texte, une présomption d'"unité d'exploitation" ne pourrait être réfutée que moyennant la preuve qu'il n'existe pas de relation de franchise. Le deuxième volet de la proposition de loi concerne la représentation syndicale au sein de ces franchises.

Jeudi à la Chambre, le ton est monté entre la gauche et la droite. "On ne doit pas aggraver les conflits dans ce parlement. On ne peut faire des lois qui ne portent pas sur le personnel mais sur le pouvoir des syndicats. Ce sont les intérêts des travailleurs et des consommateurs qui priment. Ceux des syndicats qui veulent les contrôler collectivement ne sont pas à nos yeux les plus importants dans ce conflit", a dit le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert.

En marge de la plénière, Ahmed laaouej s'est dit "scandalisé" par ces propos. "Les libéraux sont sur une autre planète. Delhaize précarise 9.000 travailleurs. C'est un acte de piraterie pour contourner le droit du travail. Delhaize s'est tristement montré innovant. Notre proposition vise à éviter un effet de contagion."

Du côté des employeurs, les organisations patronales FEB, Unizo, Voka et UCM affirment ne pas vouloir "entendre parler des pistes du PS pour considérer les magasins franchisés opérant sous la bannière d'une marque particulière comme une seule unité technique d'exploitation (UTE)." Si cette proposition devait être adoptée, elle "bouleversera(it) "complètement l'organisation du travail de tous les franchisés en Belgique", estiment ces organisations patronales.

Selon ces dernières, les démarches du PS n'ont rien à voir avec le bien-être ou les conditions de travail des collaborateurs concernés, "mais plutôt avec le maintien du pouvoir des syndicats au sein de l'organisation." "Lors de la transition vers des magasins en gestion propre, les droits des travailleurs ne sont pas perdus, grâce à la CCT 32bis. Ce qui est en jeu, en revanche, ce sont les privilèges syndicaux des quelque 600 délégués", dénoncent encore les employeurs.