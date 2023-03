Moment de recueillement en mémoire des victimes des attentats de Bruxelles, ce mercredi, 7 ans après le 22 mars 2016 (vidéos)

Dès 10h00, des victimes de ces attaques et leurs proches se sont rassemblés devant le monument érigé en leur mémoire. Peu avant 10h30, le Premier ministre est arrivé sur place et s’est entretenu quelques instants avec plusieurs victimes et militaires avant que ne débute formellement le moment de commémoration. Celui-ci a lieu sept ans jour pour jour après les attaques à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, ayant fait 32 morts et plusieurs centaines de blessés dans ce qui constitue le pire attentat terroriste jamais commis sur le sol belge.

Les noms de ces victimes ainsi que celles d’autres attaques commises en Belgique ou de Belges décédés dans de pareilles circonstances ont été égrenés un par un, alors que la pluie commençait à tomber. Ont notamment été cités Thomas Monjoie, ce policier tué d’un coup de couteau à Schaerbeek l’an dernier, ou les victimes de l’attentat au Musée juif de Belgique en mai 2014.

Une minute de silence a ensuite été respectée avant que ne retentissent les hymnes européen et belge.

Alexander De Croo et Roberta Metsola ont, dans la foulée, chacun déposé une couronne de fleurs au pied du monument. Des représentants des associations de victimes V-Europe et Life4Brussels en ont fait de même, suivis par les CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, et de la Stib, Brieuc de Meeûs, ainsi que des représentants des services d’intervention déployés ce funeste 22 mars 2016.

Enfin, chacune des personnes présentes, dont de nombreuses victimes et leurs proches mais aussi des pompiers ou des policiers, a pu déposer une rose blanche sur le monument en clôture de ce moment d’hommage.

”On n’a pas su donner le support auquel les gens avaient droit”, reconnaît le 1er ministre

Présent mercredi au moment officiel de recueillement organisé en mémoire des victimes des attentats commis sur le sol belge, dont ceux du 22 mars 2016, le Premier ministre Alexander De Croo s’est montré à l’écoute des souffrances des victimes. “On n’a pas su donner le support auquel les gens avaient droit”, a-t-il reconnu, en écho aux nombreuses doléances que les victimes et leurs proches ont exprimé en ce sens ces derniers temps, notamment au procès des attentats.

Le procès en cours est un “élément important”, a noté Alexander De Croo en ce septième anniversaire du funeste 22 mars 2016 et des attaques lors desquelles 32 personnes avaient perdu la vie et des centaines d’autres avaient été blessées. Mais le moment, très particulier, reste symbolique chaque année et il est important de se rappeler de ce qu’il s’est passé et de se souvenir des victimes et de leurs proches, a-t-il insisté.

Le jour des attentats, il y a sept ans, le pays n’était pas préparé à de telles attaques. “On a appris beaucoup de choses depuis lors et on est désormais mieux préparés à apporter une aide. Mais on espère naturellement que cela ne se reproduira jamais”, a confié le Premier ministre à l’issue du moment de recueillement de mercredi.

”On continuera à venir en aide au maximum aux victimes, qui ne seront jamais oubliées”, a encore assuré Alexander De Croo.

9h11

Après le moment de recueillement peu avant 8h à Brussels Airport, une minute de silence a également été respectée ce mercredi, à 9h11, à la station de métro bruxelloise Maelbeek en mémoire des victimes des attentats du 22 mars 2016, il y a sept ans jour pour jour. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes pour entourer les quelques victimes survivantes et leurs proches présents.

Alors que la station de métro est d’ordinaire agitée à cette heure-là, le calme s’est installé en l’espace de quelques secondes juste avant 9h11, heure à laquelle Khalid El Bakraoui avait actionné la bombe qu’il portait au moment où le métro quittait la station Maelbeek. Le nom des 16 personnes ayant perdu la vie ce jour-là a ensuite été égrené dans les haut-parleurs avant que ne soit respectée une minute de silence. Durant ce court laps de temps, aucun métro n’a circulé au sein de la station, dont les affiches publicitaires avaient été remplacées par des affiches en mémoire du 22 mars 2016.

Plusieurs victimes ou proches de victimes avaient fait le déplacement pour l’occasion, de même que des représentants des associations de victimes V-Europe et Life4Brussels. Le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs, était aussi là pour représenter la société de transports en commun.

Du côté des personnalités politiques, on a pu apercevoir Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles-Ville, les ministres régionaux bruxellois Elke Van Den Brandt et Bernard Clerfayt. Le monde judiciaire était également présent par l’entremise de la procureure du Roi d’Hal-Vilvorde Ine Van Wymersch.

Après ce moment de recueillement et celui observé plus tôt mercredi matin à Brussels Airport, une cérémonie de commémoration était prévue à 10h30 (voir ci-dessus) près du rond-point Schuman, en présence notamment du Premier ministre.