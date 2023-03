Bien-être et bonnes conditions de vie : les Belges les moins heureux sont… les Wallons

Ainsi, d’après les chiffres d’une récente enquête (*) menée par l’Office belge de la statistique, « seulement » 75,5% des Wallons ont ressenti du bonheur lors du 4e trimestre de l’année 2022, contre 78,8% pour la moyenne nationale. A Bruxelles et en Flandre, l’indice avoisine même les 80%.

Mais si la grande majorité des Belges se disait heureux lors du 4e trimestre de l’an dernier, 9% de la population avoue aussi éprouver un sentiment de solitude. Un sentiment plus partagé en Wallonie (10,6%) et dans la Capitale (12,6%) qu’en Flandre (7,5%), seule région du pays où l’indice a chuté entre octobre et décembre 2022.

Toutefois, bien que les Wallons se sentent moins heureux et plus seuls que par le passé, force est de constater que leur satisfaction générale de la vie a quelque peu augmenté ces derniers mois, passant de 7/10 à 7,1/10. À l’inverse, le moral des Bruxellois baisse encore, passant de 7,4/10 au 1er trimestre 2022 à 7,1/10 au dernier trimestre.

Autre constat : les revenus les moins élevés souffrent plus de la solitude que les foyers les plus riches.

Selon l’Office belge de la statistique, si l’on se focalise sur les 20% de la population dont les revenus sont les plus faibles, 15,1% de ces très bas salaires confirment avoir souffert de solitude durant les derniers mois. Ce qui s’explique sans doute par la périodicité observée, à savoir les fêtes d’année, une saison où le pouvoir d’achat est mis à rude épreuve… et où la meilleure façon d’économiser est notamment de ne pas côtoyer trop de monde.

Reste que, malgré tout, le moral des bas revenus est remonté aussi légèrement durant la même période. Une hausse peut-être due à la hausse annoncée des salaires grâce à l’indexation…

Enfin, si les jeunes (6,1%) se disent plus souvent isolés que leurs aînés, la joie progresse énormément dans toutes les tranches d’âges interrogées par Statbel. Avec un pic rarement observé ces derniers mois pour les 25-49 ans, dont 80,3% avouent nager dans le bonheur au 4e trimestre 2022 contre 66,5% l’été précédent.

(*) L’Office belge de la statistique consacre une enquête trimestrielle au bien-être personnel et aux conditions de vie des Belges en interrogeant environ 5.000 personnes âgées de 16 à 74 ans.