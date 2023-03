Après être revenue sur l'affaire Sanda Dia, cet étudiant décédé lors d'une épreuve de baptême, la ministre a été interrogée sur le budget. Quand on lui demande le chiffre précis du trou budgétaire, Petra De Sutter avance qu'il y a trois milliards de déficit en moins que prévu pour le fédéral.

"C'est moins grand que prévu et ça c'est la bonne nouvelle", ajoute la ministre. "Après le déficit reste ce qu'il est, mais on a eu des crises à gérer. Et quand on dit que la Belgique n'est pas le bon élève de l'Europe quant au budget, il faut dire qu'on est numéro un des pays quand on regarde ce qu'on a fait pour les gens, les familles et les entreprises. Le support qu'on a donné dans la crise énergétique, c'est le maximum, et au niveau de l'indexation des salaires également. Donc par tête d'habitants, la Belgique devance même l'Allemagne et la France dans ce qu'elle a donné."

À la question de savoir comment le fédéral compte combler ce déficit, Petra De Sutter répond: "On a déjà une trajectoire 2023/2024 que l'on a décidé en octobre passé. Ce qui est sur la table et ce que le Premier ministre nous demande, c'est d'augmenter l'effort. D'abord un petit peu en 2023 puis davantage en 2024. On en discute et on regarde si c'est possible. Pour ce qui est des chiffres précis pour ces deux années, on n'a pas encore décidé. Le message qui est passé, c'est: oui il faut faire plus mais pas à n'importe quel prix. On doit regarder le budget et la dette à long terme, mais on a déjà couper énormément dans la fonction publique. On doit donc premièrement chercher l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Deuxièmement, on a des réformes sur la table comme la réforme fiscale et celle des pensions. Et ces réformes doivent être faites en même temps que le budget."

Vendre Proximus pour faire recette serait-il une solution pour épurer le budget ? La ministre en charge n'est pas de cet avis. "Ce n'est pas une bonne idée et ce serait juste une solution de très court terme. Je pense que dans les services élémentaires de notre société, comme la poste aussi par exemple, c'est important que le gouvernement reste présent dans une société qui reste publique."

Quid des économies à faire au niveau des fonctionnaires? Petra De Sutter déclare: "Le nombre de fonctionnaires fédéraux diminue. On est à 65.000 alors qu'il y a quelques années ce nombre était de 80.000. Les budgets et moyens qu'ils reçoivent diminuent également. Je pense que là, on a atteint la limite de ce qu'on peut faire au niveau de gain et efficacité au niveau des fonctionnaires. La fonction publique est vraiment à bout, elle manque de moyens et de personnes pour toutes les tâches qu'elle doit faire."