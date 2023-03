Foncier agricole: comment rajeunir le paysage en Wallonie?

Interrogé aussi par le député MR Nicolas Janssen, le ministre Willy Borsus a identifié plusieurs pistes, notamment sur la gestion du foncier public. Certaines pourraient éclore d’ici quelques mois.

Un marché inerte

Il confirme le constat, qui est bien connu par ailleurs: les moins de 40 ans exerçant en personnes physiques ne représentent que 12% du nombre d’exploitations, selon Statbel. "Et ils exploitent 13% de la superficie agricole utile en Wallonie", complète Willy Borsus.

Les terres changent peu de mains. Selon l’observatoire du foncier agricole, " 3 802 hectares de biens immobiliers agricoles non bâtis, en zone agricole au plan de secteur, ont été vendus en 2021. Ce qui représente moins de 1% de la superficie agricole utile totale". Prix moyen lors de ces ventes : 35 000 €/ha. "Soit une augmentation de 6,5% par an sur les 5 dernières années", poursuit le ministre.

Quant au marché locatif, non seulement sa part est en diminution constante, mais il est en plus à peu près amorphe: moins de 1% de la surface agricole utile est remis en location chaque année.

Droit de préférence

Dans la foulée des Assises de la Terre qui se sont tenues en novembre sur le thème du foncier agricole en Wallonie, le ministre prépare quelques outils pour faciliter l’accès à la terre pour les jeunes.

Parmi les pistes envisagées, il y a ces quelque 60 000 hectares de terres agricoles qui appartiennent aux communes, aux fabriques d’église ou même à la Région wallonne. L’idée, c’est de parvenir à coordonner une politique de gestion foncière publique, prévue dans le Code wallon de l’agriculture, "mais pas encore activée", note Willy Borsus.

Cette coordination se doterait d’un comité d’orientation, "avec un droit de préférence entre propriétaires publics" pour préserver le foncier en cas de cession de biens.

Par ailleurs, le modèle français du GFA (Groupement foncier agricole) pourrait être adapté au terrain wallon. En France, ces sociétés facilitent la conservation et la transmission d’exploitations et de biens ruraux.

Bail à ferme: du neuf

Le ministre wallon annonce aussi deux nouveaux modèles de bail à ferme: le bail de projet et le bail de transmission, "pour rendre de l’attractivité au marché locatif et au modèle du bail à ferme, tout en fixant des balises précises pour que ça ne devienne pas une forme de contournement du modèle de bail à ferme actuel ".

Et le bail à ferme lui-même, tel qu’il a été réformé en 2020, méritera d’être un peu mieux expliqué aux principaux acteurs qui semblent perplexes face au dispositif. Au point de ne pas l’utiliser, ou très peu depuis 3 ans, observe Caroline Cassart. "On doit informer les gens à ce sujet, même les notaires, et expliquer les avantages aux propriétaires, soutient-elle. Et si on veut qu’un propriétaire fasse un bail à ferme de longue durée à un jeune, il faut plus d’incitants fiscaux. L’impact budgétaire serait minime. On en fait 8 ou 10 par an."

Nicolas Janssen conclut: "L’accès au foncier, dans le cadre de la transition, de l’acquisition, de la location, est fondamental pour garantir la pérennité de notre agriculture et permettre une vision à long terme. Le secteur en a bien besoin".