Ce n’est peut-être pas le dommage le plus spectaculaire causé par les inondations de juillet 2021, mais il fait partie de ceux qu’il sera le plus difficile à réparer. Il s’agit de la dispersion de la renouée du Japon.

Cette plante invasive, notamment très présente le long des cours d’eau, a vu son aire de répartition s’étendre de façon importante lorsque les cours d’eau en crue ont déplacé des plantules, des fragments de tiges et des rhizomes. Essaimant dans les jardins, les prairies et ailleurs de futurs massifs de renouées qui risquent d’étouffer toute biodiversité.

Une nouvelle campagne d’arrachage de renouées du Japon débutera bientôt.

2/Sombreffe : chez Veolia, il y a du recyclage sous le matelas

Le parc d’activité économique de Sombreffe est riche d’une unité de démantèlement unique en Belgique, et de recyclage d’un déchet qui fut dormant pendant au moins 10 ans : le matelas. Visite guidée d’un processus efficace dépeçant jusqu’à 500 000 matelas par an.

3/Le “bâtard”, nouveau chien préféré des Bruxellois ; voici le top 5 des races de chiens et de chats préférés à Bruxelles

Pour la première fois depuis 2016, ce n’est plus le Chihuahua qui arrive en tête des chiens préférés des Bruxellois mais le canis vulgaris, autrement appelé “bâtard”. Le Chihuahua tient la deuxième place, devant le labrador Retriever et le border collie qui entrent tous les deux dans le top 5 pour la première fois. En 5e position, le très bruyant teckel.

4/Wagons, portion d’autoroute,… : Plus d’1,3 million € de nouvelles infrastructures pour la zone de secours Luxembourg

Le site de Sans Souci à Bastogne accueille de nouvelles infrastructures pour la formation. 1,3 million d’euros grâce aux subsides Inter’Red.

Des voies de chemin de fer avec des wagons, une portion d’autoroute et bientôt un passage à niveau sont venus compléter un site qui accueille déjà différents conteneurs pour réaliser des exercices “à chaud”, ceux permettant donc d’intervenir dans un espace en feu. “Nous avons aussi profité des différents aménagements pour créer différents types de talus pour pouvoir également s’exercer sur ce type de terrain, explique le commandant de zone Stéphane Thiry. L’intérêt du site est vraiment d’être multisituationnel.”

5/Former des bénévoles pour manier le triporteur à Waremme

C’était en 2019. Bien avant la mode des vélos cargos et autres gros deux roues à assistance électrique, le Waremmien Jean-Paul Geuns lançait un concept original : les Échappées hesbignonnes. Pour le retraité, il s’agissait de joindre l’utile à l’agréable en promenant gratuitement les seniors et résidents des maisons de repos à bord de son triporteur, un vélo à assistance électrique composé d’une banquette deux personnes à l’avant et d’une selle avec pédalier à l’arrière.

En juin 2022, Jean-Paul Geuns est décédé. Son voisin Pierre Binet a décidé de reprendre le flambeau en poursuivant l’œuvre sociale lancée par le septuagénaire. Il a racheté le triporteur et poursuit les promenades quand le temps le permet.

Mais aujourd’hui, Pierre Binet veut enclencher le braquet supérieur en proposant ses balades à davantage de personnes et lance un appel pour financer un deuxième triporteur.

6/Transition en Condroz-Famenne : 30.000€ pour les entreprises

Les Groupes d’Action Locale (GAL) Condroz-Famenne et Pays des Tiges et Chavées sont des ASBL qui contribuent au développement durable du territoire regroupant les communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.

Ils lancent un appel à projets destiné aux entreprises implantées sur les communes qu’ils couvrent. Les objectifs : réduire les consommations d’énergie des entreprises du territoire, augmenter la production d’énergie renouvelable des entreprises, soutenir les entreprises qui se sont déjà lancées dans une démarche de transition énergétique et qui ont un projet en cours de réalisation…

7/À la découverte de la planète Mars au travers de nos sens à l’Euro Space Center

Si l’homme s’apprête à retourner sur la Lune avec le programme Artemis, cette nouvelle épopée vise un autre objectif mythique : la conquête de Mars. La planète rouge est aussi bien présente à l’Euro Space Center de Transinne depuis sa réouverture 2020. Et une nouvelle exposition consacrée à entièrement à elle, baptisée “Discover Mars”, vient de s’y ouvrir pour une durée d’un an.

Une expo qui se veut interactive car les sens des visiteurs sont sollicités.

8/Les Biolles : “une bulle d’oxygène” depuis 30 ans pour les personnes en situation de handicap

Les Biolles proposent des activités de loisir pour les personnes en situation de handicap mental et/ou moteur depuis 30 ans ! Rencontre.

9/Le Teqball a passé le cap des 200 adeptes en Belgique

Le Teqball, c’est ce nouveau sport qui mêle football et tennis de table et qui compte de plus en plus d’adeptes dans nos contrées. “Nous en sommes aujourd’hui à 200 membres”, se réjouit Jonathan Rucquoy.

L’homme a créé la fédération belge en mai 2021 avec Maxime Genin et Jonathan Coquelle. “Un mois plus tard, en juin 2021, nous avons été reconnus par la fédération internationale. Une fédération francophone va aussi voir le jour.”

Le début d’une belle histoire.

10/Charleroi : Isaac Mbenza, nouvelle arme à gauche

Elle se trouvait donc là, la solution. En interne. Régulièrement, depuis le départ de Nurio pour Gand à l’été 2020 et l’émergence de Joris Kayembe, la question de la concurrence sur l’aile gauche est revenue sur le tapis, à Charleroi. À l’époque, des doutes subsistaient sur la capacité de l’ancien Nantais, miné par les blessures durant sa carrière, à enchaîner les matchs. Depuis lors, il a fait taire les sceptiques (111 matchs en 3 saisons) et éteint les rares doublures que la direction lui a mises dans les pattes.