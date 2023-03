Sortir les écozonings de l’utopie en Wallonie : qu’est-ce qui coince ?

Aujourd’hui, on en est où ? "Presque nulle part, confirme le député wallon Écolo Christophe Clersy. Or, il y a urgence sur le plan économique et environnemental."

Avec son collègue Manu Disabato, il soumet en ce moment une proposition de résolution aux partenaires de majorité PS et MR. "Il est temps de passer la deuxième, là…"

Les freins

En bref, un écozoning, c’est un zoning orienté économie circulaire avant tout. Les entreprises s’organisent entre elles pour réduire l’impact industriel et leur consommation des ressources, en gérant au mieux la mobilité, l’énergie et les flux de matières (déchets ressources). Des synergies aux conséquences positives pour les entreprises, puisqu’il y a des économies d’échelle à la clé.

La Wallonie n’a pas découvert le concept en 2019. En effet, en 2010, un appel à projets était lancé par le gouvernement wallon de l’époque (PS, cdH, Écolo), avec des conditions suffisamment souples pour ne pas décourager les candidats: le minimum requis, c’est un partenariat d’écologie industrielle entre un opérateur public et au moins trois entreprises d’un zoning wallon. En retour, sur les 13 projets rentrés, 8 sont retenus. Farciennes, Tertre-Hautrage, Sart Tilman (Liège), Engis, Baileux (Chimay), etc.

"Si certaines études de faisabilité ont débouché sur des résultats concrets de synergies (NDLR: mobilité des travailleurs, création d’un réseau de chaleur, mutualisation de transport fluvial ou ferroviaire, etc.), d’autres ont révélé des freins, explique Christophe Clersy. Et notamment en ce qui concerne l’échange de données pour savoir ce qui peut être mis en commun."

"Chacun sur son île"

"La Région a beaucoup agi au niveau macroéconomique", salue le député Écolo. Il prend en exemple le pôle wallon GreenWin (le référent en termes de neutralité carbone et écocircularité), les Accords de branche centrés sur la réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2 de l’industrie…

Christophe Clersy: "Ce qu’il faut, c’est établir un climat de confiance entre les entreprises dans les zonings". BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

" Mais sur le plan local, il y a encore des efforts à faire. La situation des entreprises est très difficile. Il y a la crise énergétique, une série de spéculations sur les ressources, etc. Tout ça les fragilise. La transition, l’économie circulaire, c’est une façon de protéger les entreprises, mais aussi les gens, l’emploi et, plus globalement, la planète."

Et ces efforts à faire dans les zonings ne sont pas démesurés, dit-il. Une application numérique pour un échange de données sécurisé, une étude pour établir les besoins et un park manager. "Ce qu’il faut, c ’est établir un climat de confiance entre les partenaires, via des structures, des clubs d’entreprises, par exemple. Il y a encore des zonings où on ne se rencontre pas. C’est chacun sur son île. "

Park manager…

Et pour jouer le rôle de rassembleur et d’animation autour de l’écologie industrielle (le park manager), pas la peine de charger encore la barque des entrepreneurs, comme l’a recommandé l’Union wallonne des entreprises. "Non, on ne va pas leur faire endosser un job de plus. Cette animation doit plutôt être confiée aux intercommunales de développement territorial ", explique encore Christophe Clersy.

Ou facilitateur ?

Voilà qui semble assez proche de l’idée portée par le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR), avec la mise en place de "facilitateurs en symbiose industrielle au sein des agences de développement territorial". L’appel à projets avait été lancé en juin dernier et les cinq lauréats sont connus depuis le 9 mars: le BEP, IDEA, InBW (en partenariat avec Cap Innove), Ideta et Idelux se partageront un peu plus de 2 millions pour "contribuer au déploiement de l’économie circulaire au sein des entreprises wallonnes". L’initiative est au minimum complémentaire.