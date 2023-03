Le gouvernement fédéral valide l'interdiction de TikTok pour son personnel

La mesure fait suite à des décisions analogues prises par d'autres pays et par les institutions de l'Union européenne.

"À la lumière des avis de la Sûreté de l'État et du Centre pour la Cybersécurité Belgique, le Conseil national de Sécurité du 10 mars avait décidé l'interdiction, avec entrée en vigueur immédiate, d'installer et d'utiliser l'application sur les appareils de service et la suppression, d'ici le 31 mars 2023, de toutes les applications TikTok installées sur ces appareils de service.

Le CNS avait également recommandé de ne pas installer l'application sur les appareils personnels ayant accès aux réseaux et systèmes internes des autorités fédérales, et de la supprimer si elle y est déjà installée

L'interdiction sera évaluée après six mois, précise le communiqué.

Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens. Face à ce risque, de nombreux Etats et régions ont décidé d'interdire l'application sur les appareils professionnels de leur personnel.

En Belgique, les gouvernements wallon et flamand, ainsi que celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont fait de même.