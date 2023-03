La ligne d’écoute pour les fantasmes sexuels déviants contactée près de 700 fois en 2022

Dans le détail, la majorité des personnes ayant contacté le service l’ont fait par téléphone (557 individus, soit 79,91 %). Nonante-trois usagers (13,34 %) ont envoyé un courriel et 47 (6,75 %) ont utilisé le tchat. Plus de 400 personnes ont par ailleurs composé le numéro avant de finalement raccrocher.

Mis en place en 2021 et financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le SéOS propose une ligne d’écoute anonyme, gratuite et confidentielle à destination des personnes concernées par des fantasmes sexuels déviants. Le service s’adresse notamment aux personnes attirées par des mineurs d’âge, celles ayant un intérêt pour le matériel pédopornographique, celles souffrant de comportements sexuels problématiques ou encore présentant des fantasmes sexuels envahissants. Le projet est porté par l’UPPL, le centre d’appui wallon spécialisé dans la prise en charge des auteurs d’infraction à caractère sexuel.

Parmi les personnes ayant appelé le service pour la première fois, en 2022, figuraient 163 adultes et 8 adolescents en difficulté, 34 professionnels confrontés à une situation problématique, 20 personnes dont la demande avait un caractère sexuel et sept victimes potentielles. Il est apparu, lors du premier contact, que 18 appelants avaient déjà commis des violences envers un mineur. Vingt-six usagers ont par ailleurs témoigné d’attirances envers des mineurs, 38 ont déclaré souffrir de fantasmes sexuels envahissants tandis que 27 étaient amateurs de pédopornographie. Quinze souffraient d’une addiction à la pornographie et 20 de masturbation compulsive. Plus de 40 personnes craignaient de passer à l’acte, la majorité (31) sur un mineur d’âge. Pour certains appelants, les problématiques étaient multiples.