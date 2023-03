Vincent Kompany évoqué dans un grand club d'Angleterre: quel avenir pour l'entraîneur à succès?

Des résultats qui repoussent le second à 13 points et le troisième à 19 points. Alors qu'il ne reste que neuf rencontres et que les deux premiers sont assurés de monter, on peut l'écrire sans trop de risque: Vincent Kompany jouera la Premier League l'an prochain. Avec ou sans Burnley.

Parce que les résultats de l'ancien capitaine des Diables rouges émerveillent et suscitent des convoitises. Selon TalkSport, Tottenham s'intéresserait de près au futur de Vince The Prince.

Impossible? Pas tellement si l'on observe le contrat d'Antonio Conte chez les Spurs. "Nous déciderons en fin de saison avec le club", a expliqué le bouillant coach pour Amazon Prime après l'élimination en Ligue des champions contre Milan. "Tout le monde connaît la situation, je suis en fin de contrat en juin. Après tout, ils pourraient me licencier avant même la fin de la saison. Peut-être que les attentes étaient plus élevées et qu'ils pourraient être déçus. Ce qui compte pour un entraîneur, c'est d'essayer de travailler et d'élever le niveau. Cette année, nous avons du mal à élever le niveau"

Kompany: "Un cycle de trois ou quatre saisons"

Pas le discours le plus optimiste. De plus, il se murmure dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium que le décès de son ami Vialli l'a beaucoup fait réfléchir sur le sens que devait prendre sa vie.

Ce n'est pas la première fois que Kompany est annoncé dans un autre club que Burnley. Pep Guardiola himself l'avait envoyé vers Manchester City. "C'est sa destinée", avait expliqué le Catalan. Ce à quoi le Bruxellois avait sobrement répondu que le meilleur entraîneur du monde devait exercer à Manchester City. Et qu'il était encore loin d'avoir le niveau pour coacher un club de cette envergure.

Du coup, quel avenir pour Vincent Kompany? Beaucoup ont ri lorsqu'il avait expliqué que Burnley était un projet à long terme. Pour beaucoup, son escapade en Championship ressemblait à un rebond pour mieux sauter vers la Premier League. Près de sept mois plus tard, plus personne ne rit aujourd'hui. Et certainement pas l'ancien défenseur central.

Snobé par Anderlecht, il s'agit d'une belle revanche. Même s'il refuse d'employer ce terme pour expliquer son expérience au RSCA. Après la victoire contre Hull City, il a évoqué ses ambitions. "Dans ce championnat, c'est difficile de maintenir une cohérence tout au long de la saison", a expliqué l'homme de 36 ans. "Pour nous, il a été très important de se fixer des objectifs. Et nous les suivons pour le moment." Pour Kompany, un départ n'est pas à l'ordre du jour. "Le staff pense davantage à un cycle. Nous avons comme objectif de rester pour une période de trois ou quatre ans ensemble. Avec un but simple: continuer de faire grandir le club."

Avec encore neuf journées à disputer, Burnley et Kompany doivent terminer le travail en Championship. En guise de cerise sur le gâteau, ses joueurs peuvent encore espérer remporter la FA Cup. Mais il faudra sortir City à l'Etihad ce samedi. Un retour aux sources qui s'annonce émouvant pour l'ancien numéro 4 des Skyblues.