Une saisie d’animaux tourne au vinaigre à Anvers : une membre d'une association de 60 ans violemment frappée par le propriétaire

Ce mercredi 15 mars 2023, plusieurs associations pour la défense et le bien-être des animaux se sont rendues du côté d’Anvers pour se saisir de plus de 60 animaux, visiblement laissés à l’abandon par le propriétaire. Et si l’intervention devait être rapide et efficace, elle a vite dégénéré. Le propriétaire des bêtes s’est en effet montré très violent et a dû être emmené par la police après que celui-ci se soit brutalement jeté sur l’une des membres du personnel d’une des associations “Animaux en Péril”.