Olivier Vandecasteele a pu s’entretenir avec sa famille pour la première fois depuis le 20 janvier 2023

Olivier Vandecasteele se trouve en effet toujours à l’isolement complet et est apparu "affaibli" et "marqué psychiquement" mais "néanmoins combatif" et "révolté par son emprisonnement arbitraire et l’absence complète de perspectives concrètes quant à son retour en Belgique", et ce en dépit des signaux positifs envoyés par la Belgique dernièrement, poursuit le communiqué.

La Cour constitutionnelle a en effet rejeté le 3 mars dernier le recours en annulation contre le traité de transfèrement de personnes condamnées conclu avec l’Iran.

Olivier Vandecasteele, détenu depuis le 24 février 2022 par les autorités iraniennes, a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage au terme d’un simulacre de procès.