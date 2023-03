Le gouvernement français a choisi d’activer l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites à l’Assemblée nationale sans vote, ce jeudi.

”Je veux ressembler à mon arrière-arrière-grand-mère”, déclare la princesse Elisabeth en Égypte

La princesse Elisabeth a exprimé son admiration pour son arrière-arrière-grand-mère, la reine Elisabeth (1876-1965) lors de sa toute première interview accordée au terme de sa visite en Égypte.

Mer Noire : les images de la collision entre le drone américain et l’avion de chasse russe dévoilées (vidéo)

Le “Reaper MQ-9” est tombé dans les eaux internationales après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Des images de la collision ont été dévoilées ce jeudi.

Infantino réélu président de la Fifa jusqu’en 2027

Seul candidat, Gianni Infantino a été réélu à la présidence de la FIFA jusqu’en 2027, lors du 73e Congrès de la fédération internationale de football jeudi à Kigali au Rwanda.

Viva For Life revient à Bertrix du 17 au 23 décembre 2023

L’opération Viva For Life sera de retour à Bertrix, du 17 au 23 décembre 2023, et aura à nouveau lieu place des Trois Fers, qui accueillera le Cube et ses animateurs. Un peu plus de 8 millions d’euros ont été récoltés lors de l’édition 2022.