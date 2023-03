La vente de RTL Belgium a rapporté 154 millions d'euros au groupe allemand

En mettant la main sur RTL Belgium, DPG (VTM, Het Laatste Nieuws, QMusic, Humo...) et Rossel (Le Soir, Sudinfo, L'Echo, De Tijd...), se sont emparés de trois chaînes de télévision (RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL), de deux radios (Bel RTL et Radio Contact), d'une web radio (Mint), du service de streaming RTL Play, du site RTLInfo.be et de la régie publicitaire IP.