”Je veux ressembler à mon arrière-arrière-grand-mère”, déclare la princesse Elisabeth en Égypte

Le troisième et dernier jour de la visite de la duchesse de Brabant et de sa mère était consacré à l’archéologie. Le déplacement avait en effet également pour but de souligner le rôle important que la reine Elisabeth a joué dans le développement de l’égyptologie.

La reine Mathilde et la princesse Elisabeth ont bénéficié de l’accompagnement des archéologues de la KULeuven sur le site de fouilles de Deir el-Bersha. La Reine et sa fille aînée ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des journalistes qui les accompagnaient.

”Ce sont deux personnalités inspirantes pour moi. J’admire beaucoup la reine Elisabeth. C’était une aventurière, elle avait une passion pour l’Égypte, mais aussi pour la musique. Elle était aussi socialement engagée. J’aimerais être comme elle plus tard. Mais j’espère aussi apprendre de ma mère. Elle est très énergique et dynamique et elle a cette passion d’écouter les gens et de mettre en valeur leur travail”, explique la duchesse de Brabant.

Pour la reine Mathilde, c’était “très spécial” d’avoir sa fille aînée à ses côtés pour la deuxième fois lors d’une visite de travail après une mission de l’Unicef au Kenya en 2019, un voyage utile pour l’héritière du trône, selon la Reine. “Je suis sûr qu’elle a beaucoup apprécié. Elle a beaucoup appris sur l’histoire lors des visites archéologiques, et aussi beaucoup appris des contacts avec les étudiants.”