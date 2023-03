L'inflation a baissé à 5,4% en février en Belgique

Le pain et les céréales, les produits laitiers, la viande, les légumes, les restaurants et cafés, les biens d'équipement ménager non durables (par exemple, les produits d'entretien), le tabac et les sucreries ont eu les plus gros impacts positifs sur l'inflation. À l'inverse du gaz, de l'électricité, du gasoil de chauffage, des carburants et des télécommunications