L’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers, l’Awex, organisait une mission économique en Arabie Saoudite du 4 au 9 mars, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Luxembourg. Une grosse délégation de 120 personnes et de 40 entreprises wallonnes, dans les secteurs de la santé, de l’environnement, de l’énergie, de la construction, etc.

Quinze jours avant le départ de la mission, les participants se sont vu proposer une sensibilisation aux droits humains par l’Awex, après quelques échanges avec Amnesty International. "C’est la première fois qu’on met ça en place ", explique-t-on à l’Awex. On confirme chez Amnesty: "On avait déjà mis des dossiers à disposition lors d’une grosse mission en Chine . Mais un atelier comme celui-là, jamais", raconte François Graas, de la section belge francophone d’Amnesty International.

Pas d’obligation, bien entendu. La moitié des participants ont néanmoins répondu à l’invitation.

Ils ont pu entendre le décryptage d’une chercheuse d’Amnesty International mais aussi la représentante de l’ONG de défense des droits humains en Arabie Saoudite (ALQST), par la voix de Lina al Hathloul. Lina est la sœur d’une autre militante des droits humains, Loujain al Hathloul, arrêtée et détenue pendant 3 ans à la prison centrale de Dahaban, près de Djeddah.

"Pas mal de sujets ont été discutés: les droits des femmes, le travail des migrants, la liberté d’expression, les sanctions… ", résume François Graas. "Il a aussi été question des mégaprojets immobiliers, impliquant le déplacement forcé de populations. Des milliers de gens sont expulsés de leur logement pour construire des tours gigantesques". Au bord de la mer Rouge, des tribus locales sont délogées pour faire place nette: c’est là que devrait se déployer le projet Neom, la cité futuriste presque aussi grande que la Belgique, qui accueillera en 2029 les Jeux asiatiques d’hiver. Ces projets massifs s’inscrivent dans le plan Vision 2030, qui vise à diversifier les activités en Arabie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures.

En faire une habitude ?

"Bref, on a essayé de faire passer un message, un peu comme pour les Diables Rouges avant le Mondial au Qatar ; informez-vous sur le pays dans lequel vous allez débarquer", ajoute-t-il. Les questions n’ont pas manqué, signe d’intérêt de la part des PME wallonnes, selon Amnesty.

À l’Awex, où les missions en Arabie Saoudite sont quasi annuelles, on semble satisfait de l’opération "sensibilisation". On pourrait même en faire une habitude. D’autant qu’Amnesty compte également proposer de remettre ça avec l’Awex pour d’autres destinations: Chine, Turquie…