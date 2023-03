Procès des attentats à Bruxelles : les fouilles à nu des accusés se poursuivent, mais sans génuflexions.

L’audience s’est ensuite poursuivie avec, cette fois, tous les accusés détenus présents dans le box. Salah Abdeslam n’a pas demandé, comme lors de toutes les audiences précédentes, à redescendre en cellule.

Par ailleurs, certains avocats de la défense, Me Delphine Paci et Me Nicolas Cohen, ont toutefois estimé que les fouilles à nu restent, selon eux, illégales en raison du fait que la police y procède de manière systématique.