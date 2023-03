La reine Mathilde et la princesse Élisabeth en Égypte sur les traces de la reine Élisabeth

La reine et sa fille ont inauguré vers 17h00 locales (16h00 heure belge) l’exposition consacrée à la troisième reine des Belges dans le palais du baron Empain, où elle restera visible pendant un mois.

L’épouse d’Albert Ier était fascinée par l’Egypte et l’exposition montre que cette passion est née lors d’une croisière en Méditerranée avec sa tante, l’impératrice Sissi, alors qu’elle n’avait que 15 ans. En mars 1911, elle retourne en Egypte lors d’un déplacement privé avec son époux le roi Albert Ier, monté entretemps sur le trône. Ces voyages sont abordés dans cette exposition mais l’accent est principalement mis sur le troisième qu’elle effectua en 1923 et lors duquel elle eut le privilège d’assister à l’ouverture officielle du tombeau de Toutankhamon. Sept ans plus tard, en 1930, elle retournera encore en Egypte à l’occasion d’une visite officielle.

Mardi soir, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth gagneront Louxor. Tout comme la reine Elisabeth et le prince Léopold l’ont fait il y a 100 ans, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth visiteront également la tombe de Toutankhamon mais les similitudes ne s’arrêtent pas là. En effet, l’héritière du trône a 21 ans, soit le même âge qu’avait le prince Léopold lorsqu’il a accompagné sa mère en Egypte en 1923 et tous deux ont été ou seront appelés à régner un jour.