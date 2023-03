Delhaize : la réunion entre syndicats et direction tourne court, la mobilisation va se poursuivre

”Il n’est pas question pour nous de franchiser les magasins et la lutte sera longue”, a commenté Myriam Djegham, déléguée permanente à la CNE Commerce. “Nous continuerons à nous battre. La mobilisation se poursuit. La direction a imposé son plan. Elle n’est pas ouverte à la négociation. Il n’est pas question de discuter de modalités alors qu’on refuse en front commun le plan. Les travailleurs sont déterminés”, a-t-elle ajouté.

Du côté du syndicat socialiste, on ne s’était pas fait beaucoup d’illusions à l’approche de cette réunion. “Même le CEO n’était pas là, c’est la preuve qu’il n’y a aucune volonté de la direction de discuter avec nous”, a expliqué Myriam Delmée, présidente du SETCa. “La direction propose de discuter lignes et virgules et ce n’est pas ce que nous voulons.”

À la sortie des délégués syndicaux, une petite échauffourée a éclaté entre manifestants et force de l’ordre avant que très vite le calme ne revienne.

Les syndicats vont désormais discuter ensemble pour établir un plan d’action.

”Il y aura des assemblées dans les magasins pour signaler qu’aujourd’hui c’était un round de foutage de gueule si vous me permettez l’expression et donc on verra bien ce que les travailleurs vont décider. Le front commun syndical se réunit ce soir pour décider des actions futures mais c’est clair qu’on ne va pas en rester là”, a encore précisé Mme Delmée.

Cette réunion est intervenue une semaine après l’annonce par la direction de son intention de franchiser les 128 supermarchés intégrés du groupe, ce dont les syndicats ne veulent pas entendre parler.

Des centaines de travailleurs s’étaient rassemblés mardi matin devant le bâtiment du groupe à Zellik, où Delhaize a son centre de distribution. Par ce rassemblement, les différents syndicats entendaient afficher leur mécontentement face à la direction et surtout réaffirmer leur refus de voir le plan de la direction se concrétiser.

Outre les pétards, klaxons et sifflets, les syndicats ont aussi chanté à plusieurs reprises “Le Lion est mort ce soir”, faisant référence au logo de l’enseigne du groupe.

Une centaine de magasins Delhaize à nouveau inaccessibles

Une petite centaine de magasins (précisément 95) sont à nouveau inaccessibles ce mardi aux clients de Delhaize, a indiqué un porte-parole de l'enseigne.

L'action est une réponse à l'annonce, mardi dernier, par la direction, de son intention de franchiser les 128 magasins intégrés Delhaize en Belgique.

Une première entrevue depuis cette annonce, qui a fait l'effet d'une bombe parmi les travailleurs et leurs représentants syndicaux, était prévue ce mardi matin à Zellik (voir ci-dessus), où Delhaize a son centre de distribution. Plusieurs centaines de travailleurs avaient déjà rallié le site ce mardi vers 08h30, à l'appel des syndicats.