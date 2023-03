Crise de l'accueil: la Régie des Bâtiments demande l'expulsion de l'immeuble occupé par des demandeurs d'asile depuis dimanche à Bruxelles-Nord

La Régie des Bâtiments a entamé mardi une procédure pour faire évacuer l'immeuble. "Notre avocat a saisi le juge de paix ce matin", explique M. Vrijdaghs. "En principe, la décision devrait tomber dans les deux à huit jours".

Selon Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le climat autour de ce dossier s'est apaisé. Dimanche, la situation était plus chaotique. Des problèmes sont notamment survenus parce que des biens de première nécessité - tels que du papier hygiénique et des boîtes de nourriture - n'ont pas pu être livrés, les forces de l'ordre bloquant l'accès au bâtiment. "Cependant, lundi, la police a autorisé la livraison de ces articles. La situation s'améliore, mais on est toujours sur un fil, les négociations se poursuivent encore et encore... ", a ajouté M. Willekens.

Pour l'instant, les conditions d'hygiène ne posent pas de problème, a abondé le Samusocial. "Les gens ont accès à l'eau et à l'électricité. Il y a des toilettes à l'intérieur et du chauffage", précise Magali Pratt. "Une infirmière a également pu intervenir lundi pour soigner un demandeur d'asile.