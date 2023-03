Pensions: la Flandre condamnée pour discrimination par la Cour constitutionnelle

Lors de son entrée en fonction, le gouvernement flamand a décidé de soutenir les collectivités locales face à l’augmentation de la facture des retraites. En plus du vieillissement de la population, les communes travaillent de plus en plus avec des fonctionnaires contractuels, qui ont droit à une pension de la fonction publique. Auparavant, ce coût était couvert par les cotisations des fonctionnaires permanents encore en poste mais leur nombre diminue et les communes, les CPAS, les zones de police et d’autres services publics doivent alors combler l’écart financièrement. Cela se fait via la cotisation de responsabilisation à l’Office national de la sécurité sociale (ONSS).