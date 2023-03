Les batraciens sortent de leur hibernation : les automobilistes belges priés de ralentir

Après la vague de froid de la semaine écoulée, les températures seront nettement plus douces la semaine à venir avec pas mal de précipitations. Des conditions idéales pour les grenouilles, crapauds et salamandres qui vont sortir de leur sommeil hivernal et regagner leur lieu de naissance pour s'y reproduire. Ce périple ne se fait pas sans mal. La Belgique est en effet connue pour son réseau de voiries très dense. Le crapaud commun trône en tête du classement des espèces animales les plus souvent écrasées par des voitures.