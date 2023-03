Guerre en Ukraine: l'invasion russe n'a guère pesé sur le commerce entre la Belgique et la Russie

Un an après l'invasion russe de l'Ukraine et malgré les sanctions, le commerce entre la Belgique et la Russie n'a pas diminué, même sans tenir compte de la flambée des prix du gaz, ressort-il de chiffres pour l'année 2022 de l'Agence pour le commerce extérieur, relayés vendredi par le journal De Morgen.