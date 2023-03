Une personne LGBT sur trois a été victime de violence physique, selon une étude gantoise

Cela va de la bousculade aux jets de projectiles, mais des cas plus graves, comme des étranglements, ont aussi été mentionnés. Un nombre tout aussi important de personnes disent avoir été victimes de violence matérielle (destruction de biens, vitre de voiture cassée, etc.), de manière isolée ou à plusieurs reprises. Plus de 60% des personnes interrogées disent avoir été victimes de violence sexuelle ces deux dernières années. Ces violences sexuelles vont de remarques à caractère sexuel non désirées, regards déplacés, à des attouchements ou actes sexuels forcés.