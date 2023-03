Rudi Vervoort revient sur la menace d'attaque à la bombe : "Cela a été pris au sérieux"

Ensuite le ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale a commenté l’accord obtenu au fédéral concernant la crise de l’accueil, une situation depuis trop longtemps intenable. “Cela fait des années que nous dénonçons cette situation. Nous demandions une réponse structurelle à cette crise et je pense qu’on va dans la bonne direction, déclare le socialiste avant d’évoquer un problème majeur de l’accueil en Belgique. Il n’y a qu’un seul point d’accueil en Belgique. Nous plaidons pour qu’il y en ait un en Flandre et en Wallonie.”

Autre dossier bruxellois d’actualité, la fameuse friche du Josaphat. Rudi Vervoort explique la réaction inattendue d’Ecolo suite aux accords de première lecture. “Il était convenu de façonner la friche Josaphat d’un tiers de logement, un tiers d’espace vert et un dernier tiers de zone naturelle. Et finalement Ecolo a rétropédalé en disant : 'pour nous ça sera 0 logement'. Et donc le projet est bloqué depuis des mois alors qu’une majorité des votants est pour ce projet.”