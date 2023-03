Record du nombre de naturalisations belges en 20 ans

Avec 4.756 changements de nationalité l’année dernière, ce sont principalement des Marocains qui ont fait la démarche en 2022. Suivent les Syriens (3.521) et les Roumains (2.735).

Autre fait marquant: le nombre de naturalisations de Turcs a presque doublé, à 1.775, et une hausse de 60% par rapport à 2021 a été constatée chez les Polonais (1.698). Un peu plus de 1.000 Russes ont également sauté le pas, soit 30% de plus qu’un an plus tôt. Concernant les Ukrainiens, les chiffres sont stables (366) par rapport à 2021.