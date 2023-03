Grève des services publics ce vendredi 10 mars 2023: les perturbations attendues

Point d'orgue d'une semaine d'actions syndicales, des grèves seront menées, vendredi, dans l'ensemble des secteurs de la fonction publique. Les syndicats, qui agissent partiellement en front commun, dénoncent le sous-financement, le manque de personnel et la trop faible attractivité des conditions de travail dans la fonction publique.

La grève nationale décrétée par la CGSP débutera ce jeudi à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard. Dans plusieurs secteurs dont les transports en commun, des préavis de grève ont en outre été déposés en front commun.

La circulation des trains impactée

En raison de la grève annoncée pour l'ensemble du secteur public, la circulation des trains sera fortement perturbée jeudi (9 mars) à partir de 22h00 et vendredi (10 mars) toute la journée, annonce la SNCB.

Le réseau ferroviaire sera à l'arrêt dans la plus grande partie des provinces de Namur et de Luxembourg, mais aussi sur toute une partie du Brabant wallon (Ottignies) ainsi qu'entre Liège et Huy.

Un tiers des trains circulera dans le reste du pays. Un train IC (reliant les principales villes) sur deux sera en service. Un train S (offre suburbaine) et un train L (offre omnibus) sur trois rouleront. Quant aux trains P (heures de pointe), ils ne circuleront pratiquement pas. Plusieurs gares du pays ne seront que très peu desservies, voire pas du tout.

Dans les provinces qui le permettent, la SNCB prévoit un service de trains alternatif sur base du personnel opérationnel malgré la grève. Les perturbations seront donc plus ou moins importantes selon la province.

La SNCB recommande aux voyageurs de planifier leur trajet avant de se rendre en gare et, le cas échéant, de télétravailler ou de chercher une alternative de transport.

L'offre des trains reprendra normalement dès samedi matin (11 mars).

Le réseau Tec

Des perturbations sont également à craindre sur le réseau TEC. Les organisations syndicales ont également déposé un préavis de grève. Les lignes concernées par l’action sont renseignées sur le site web du TEC pour le Brabant wallon, Charleroi, le Hainaut, Liège-Verviers et Namur-Luxembourg. Les informations sur les parcours supprimés seront régulièrement mises à jour durant la journée du 10 mars.

La Stib et De Lijn fonctionneront également au ralenti.

Écoles, administrations, crèches

La grève affectera aussi les écoles qui devraient toutefois rester ouvertes. Difficile de savoir si le personnel enseignant sera présent, étant donné son droit à annoncer sa participation à la grève le jour même.

Les administrations locales, régionales, communautaires et fédérales, des crèches, les services de propreté ou encore les prisons seront aussi concernées par la grève. De nouvelles perturbations sont aussi à prévoir chez bpost.

Les travailleurs de la RTBF feront grève également, sans impact sur la diffusion des programmes.

Les pompiers en grève

La grève des pompiers se poursuivra elle aussi jusqu'à samedi 11 mars matin, a fait savoir le délégué permanent du Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), Eric Labourdette, à Belga.

La grève, entamée lundi, engendre d'importantes perturbations, notamment à Bruxelles. Selon le délégué syndical, six autopompes sont disponibles dans la capitale jeudi au lieu des 11 habituelles. Le manque de personnel devrait être encore plus important vendredi, à l'occasion de la grève nationale.

Les pompiers étaient descendus dans les rues de la capitale en front commun syndical mardi pour dénoncer leurs conditions de travail, leurs conditions de retraite et les manquements financiers. Une délégation s'était entretenue avec la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, sans résultats concluants.

Eric Labourdette laisse penser que d'autres actions pourraient donc encore avoir lieu prochainement. Des assemblées générales entre pompiers et syndicalistes sont prévues la semaine prochaine, à commencer par Bruxelles, dès lundi.

Le permanent syndical salue toutefois la décision du secrétaire d'État bruxellois du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, Pascal Smet (Vooruit), d'élargir les réserves de recrutement à Bruxelles. "Encore une fois, Bruxelles montre l'exemple", reconnaît le syndicaliste.