Christophe Collignon: “Pour rénover les ponts communaux, il faudra dégager des moyens supplémentaires”

Des chantiers de rénovation à prioriser

Le ministre wallon est bien conscient que l’inspection et la cartographie ne sont que le début d’une opération qui demandera d’importants moyens. “Je me suis effectivement posé la question mais il faut bien commencer par quelque chose.” Grâce au budget de 2 millions, cette première étape ne coûtera rien aux communes. “Il faudra ensuite distinguer les différentes gradations.” Et de rappeler que la rénovation d’ouvrages touchés par les inondations de juillet 2021 fait l’objet d’aides de la part de la Wallonie.”

"Je ne peux pas engager la prochaine législature"

Pour les autres ouvrages (et il pourrait en avoir beaucoup) dont la situation nécessitera une rapide intervention, le ministre affirme qu’à l’heure actuelle, son action est limitée: “La cartographie et l’inspection vont prendre du temps. Je ne peux pas engager la prochaine législature (ndlr: les élections régionales auront lieu en 2024) et ces travaux sont de l’ordre de l’autonomie communale. Je pense qu’il faudra dégager des fonds supplémentaires via des dispositifs au-delà des droits de tirage (ndlr: dotation accordée pour une période déterminée à chaque commune dans laquelle cette dernière peut puiser pour réaliser différents types d'investissements).”

La Région wallonne sera-t-elle prête à mettre la main au portefeuille ? “Si nous sommes reconduits au pouvoir et à des postes ministériels en lien avec ce dossier, nous essaierons de réserver un budget mais en dire plus, ce serait de la politique-fiction.”