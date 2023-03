Voitures électriques : le Belge serait encore très sceptique

Et selon ce sondage, réalisé sur un échantillon représentatif de 1020 personnes, seuls 36 % des Belges estiment aujourd’hui «réaliste» la fin de la vente des véhicules à moteur thermique et hybride à l’horizon 2035.

Chez les plus de 55 ans, c’est même 76 % qui ne trouvent pas crédible ce passage à la mobilité électrique en 2035.

«Attention, ce n’est pas un «non catégorique» par rapport à cette technologie», nuance Jan Van Heel d’Europ Assistance. «Mais à court terme, le prochain véhicule d’une majorité des personnes interrogées sera encore un véhicule à moteur thermique.»

Source: Europ Assistance ©Infographie L'Avenir

Des réticences qui peuvent s’expliquer

Plusieurs paramètres liés à l’actualité récente jouent dans le fait que seuls 41 % des Belges se dirigeront vers le rayon «voitures électriques» de leur concessionnaire auto.

En tête des sources de réticences, on retrouve l’impact de la crise énergétique et la diminution du pouvoir d’achat des ménages. Parmi les obstacles cités, on retrouve aussi les difficultés pour recharger ce type de véhicule et leur manque d’autonomie.

Enfin, pour 62 % sondés, les pouvoirs publics n’en font pas assez pour financer ceux qui désirent faire la transition vers la mobilité douce. Ils affirment attendre de l’État une aide financière à l’achat (31 % des interrogés) ou une réduction fiscale à l’achat (17 %).

Rappelons qu’en France, l’acheteur d’un véhicule «zéro émission» peut obtenir un bonus écologique de 6000 €. Un montant qui ne peut toutefois pas excéder 27 % du coût d’acquisition du véhicule.

«Si les prix des véhicules diminuent et que les autorités mettent en place des incitants pour aider à l’achat d’un véhicule électrique et que l’on peut charger son véhicule facilement, cela facilitera la transition», analyse Jan Van Heel d’Europ Assistance.

Des mesures qui passent mal…

À l’heure où la Wallonie envisage sur une réforme profonde de sa fiscalité automobile, notons que 30 % des sondés estiment que les décideurs politiques imposent déjà trop de contraintes en termes de mobilité.

Un indicateur en hausse de sept points par rapport au baromètre précédent. Et une tendance qui s’accentue davantage auprès des personnes âgées.

Plus interpellant : trois Belges sur quatre (74 %) voient la promotion de la mobilité douce, telle que la mise en avant des modes de transports alternatifs, comme un obstacle potentiel à leur mobilité quotidienne.

«Toute une série d’éléments dans cette enquête devraient pousser les autorités à réfléchir de façon structurelle à la façon dont on implémente cette mobilité douce et cette transition vers l’électrification pour être sûr que celle-ci se fasse d’une manière correcte et efficace», conclut Jan Van Heel.

Reste que tout n’est pas noir. Ainsi, 71 % des Belges accordent une certaine importance à l’écologie et à la durabilité liée à leur mobilité. Et 60 % des personnes interrogées estiment que le citoyen ne fait pas assez d’efforts pour rendre sa mobilité plus durable.

«L’accompagnement sera primordial pour cette transition et les différents acteurs ont un rôle à jouer», conclut Xavier Van Caneghem, analyste de marché pour Analyst Europ Assistance Belgique. «Il y a les pouvoirs publics, mais aussi les constructeurs, les électriciens ou encore les assureurs qui ont un rôle à jouer.»

Fin du thermique pour 2035 : l’Allemagne fait volte-face

Ce mardi, le vote des 27 États membres de l'Union européenne prévu pour entériner l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035 devait être une formalité. Mais il a été reporté sine die, l’abstention annoncée de Berlin empêchant de réunir la majorité nécessaire.

Ce texte, qui imposera de fait les motorisations 100 % électriques, a pourtant fait l’objet en octobre d’un accord entre États membres et négociateurs du Parlement européen, et a été formellement approuvé mi-février par les eurodéputés réunis en séance plénière. Il ne peut donc plus être modifié. Pour justifier sa volte-face, rarissime à ce stade de la procédure, l’Allemagne a réclamé de la Commission européenne qu’elle présente une proposition ouvrant la voie aux véhicules fonctionnant aux carburants de synthèse, y compris après 2035.

Cette technologie, encore en développement, consisterait à produire du fuel à partir de CO2 issu notamment des activités industrielles en utilisant de l’électricité bas carbone. Défendue notamment par des constructeurs haut de gamme allemands, elle permettrait de prolonger l’utilisation de moteurs thermiques.

La Commission veut absolument sauver le texte, une condition pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Mise au pied du mur, elle a annoncé «travailler de façon constructive» avec Berlin pour le faire adopter «rapidement».

Trois autres pays – la Bulgarie, l’Italie et la Pologne – n’étaient pas favorables à ce texte emblématique, mais ils avaient, eux, exprimé leur opposition dès le départ.