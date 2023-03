L’occasion d’abord de revenir sur la colère sociale chez Delhaize. L’enseigne de supermarchés a annoncé mardi sa volonté de franchiser tous ses magasins, ce qui pourrait entraîner des pertes d’emploi considérables dans le secteur. “Ce n’est pas une situation facile, reconnaît Vincent Van Peteghem. On travaille dans un environnement très compétitif dans le retail.”

”La situation n’est pas complètement claire à l’heure actuelle, poursuit le vice-Premier, qui assure que le gouvernement suit la situation de près. Il y a beaucoup d’incertitudes pour les 9 000 employés de Delhaize. C’est vraiment important qu’on leur donne des clarifications et des certitudes dans les jours qui viennent.”

Autre grand dossier d’actualité : la réforme fiscale. La semaine dernière, Vincent Van Peteghem a déposé sur la table du gouvernement une nouvelle proposition de réforme, qui selon lui, vise à mettre davantage de personnes à l’emploi et de réduire l’écart entre les bas salaires et les allocations sociales. “L’objectif principal est d’augmenter le salaire net pour toutes les personnes qui travaillent, c’est très important”, insiste le chrétien-démocrate flamand.

La quotité exemptée d’impôts va ainsi diminuer sur les bas salaires, permettant une augmentation des salaires pour tous d'” au moins 835 € par an”, assure le ministre des Finances. La classe moyenne sera également davantage protégée, grâce à une augmentation du plafond de la tranche de 45 % à 60 000 € par an.

Selon le ministre, la réforme permettra enfin à la Belgique de mieux se positionner par rapport à ses voisins européens concernant l’impôt sur le travail. “Avec notre proposition de réforme fiscale, le taux d’imposition sur le travail passe sous les 50 % (contre 52,6 % actuellement).”

”La réforme fiscale n’est pas là pour résorber notre trou budgétaire”

Forcément, cette baisse des charges sur le travail devra être compensée quelque part : les impôts augmenteront dès lors sur le patrimoine (la taxe sur les comptes-titres va doubler) et sur la consommation. “La TVA passera toutefois à 0 % sur les fruits&légumes, les médicaments et les transports en commun, se réjouit Vincent Van Peteghem. On conserve aussi la TVA à 6 % pour le gaz et l’électricité. Seuls les deux tarifs réduits de TVA de 6 et 12 % seront harmonisés à 9 %.”

Cette proposition de réforme fiscale a toutefois un coût : 6 milliards d’euros, par an. Mais comment financer cette réforme alors que les finances publiques sont déjà exsangues ? “La réforme fiscale n’est pas là pour résorber notre trou budgétaire”, reconnaît le vice-Premier. Pour résorber le déficit, Van Peteghem préconise de s’attaquer davantage à la réforme des pensions et la réforme du marché du travail.

Sur la crise de l’accueil, le vice-Premier ministre défend le travail effectué par sa collègue secrétaire d’Etat, Nicole de Moor (CD&V). “Elle travaille jour et nuit pour créer des places supplémentaires. 8 000 places supplémentaires ont déjà été créées ces derniers mois”, insiste Vincent Van Peteghem, qui appelle à sortir de la “logique d’urgence” et préconise davantage de solutions structurelles. “On a besoin d’une politique d’immigration plus contrôlée, plus stable, plus solide.”

Enfin, le chrétien-démocrate est revenu sur le dossier azote, qui plonge le gouvernement flamand dans une crise sans précédent. “Le dossier de l’azote est très complexe et très technique […]. Le CD&V défend les agriculteurs et notre sécurité alimentaire pour le futur. Je suis sûr qu’on va trouver une solution dans les jours qui viennent.”