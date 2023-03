Quels sont les plus gros gains à l’EuroMillions, en Belgique et en Europe ?

Avec 145 millions de plus dans sa poche, on devine que sa vie deviendra plus facile. Mais il est pourtant loin de figurer parmi les plus gros gagnants en Europe et ne figure pas sur le podium des plus gros gains en Belgique.

Depuis sa création et à la date du 8 mars 2023, 542 gagnants ont remporté le jackpot de l’EuroMillions, dont désormais 37 gagnants belges. Pointons que le 6 décembre 2022, un gagnant a été trouvé en Belgique, mais en réalité ce sont 165 personnes qui ont joué ensemble qui se sont partagé le jackpot.

Dans notre pays, la plus grosse cagnotte a été remportée le 11 octobre 2016, avec un gagnant qui a remporté 168 millions d’euros. En Europe, le plus grand gagnant a remporté 230 millions le 19 juillet 2022.

Les 10 plus gros gains de l’EuroMillions

Le plafond des gains a progressivement été revu dans le jeu de tirage européen. Auparavant fixé à 190 millions d’euros, il est passé progressivement à 200, puis 210, 220 et enfin 230 millions pour le dernier super-jackpot de l’an dernier. Le nouveau plafond s’élève aujourd’hui à 240 millions d’euros, mais n’a pas encore été mis en jeu.

Lorsque ce montant sera atteint puis remporté, soit par un seul gagnant soit après plusieurs tirages sans gagnant au rang 1 avec redistribution des gains dans les rangs inférieurs, le plafond sera à nouveau augmenté de 10 millions pour atteindre la somme de 250 millions d’euros. Il s’agira là du plus haut montant qui peut être atteint actuellement, selon le règlement du jeu.

Combien de joueurs à l’EuroMillions ?

À chaque tirage, plusieurs dizaines de millions de combinaisons sont jouées. Le nombre de joueurs est influencé par le montant se trouvant dans la cagnotte et par le jour de la semaine, les tirages ayant lieu le mardi et vendredi.

En prenant une moyenne de 40 millions de tickets validés par semaine, cela signifie qu’environ 66 grilles de numéros sont remplies chaque seconde.

La probabilité de remporter le gros lot à l’EuroMillions est extrêmement faible. Il faut d’un côté trouver les 5 bons numéros sur 50 (1 chance sur plus de 2 millions) ainsi que deux étoiles parmi les 12 qui existent (1 chance sur 66).

Mis ensemble, cela donne une probabilité de 1 sur 140 millions d’empocher la cagnotte seul au rang 1.