Plus d'un train sur six ont été en retard ou supprimés en février

Infrabel a calculé que le mois dernier, 86,2% des voyageurs sont arrivés au terminus ou à Bruxelles à l'heure ou avec moins de six minutes de retard. Un an plus tôt, la moyenne était de 91,1%. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des trains supprimés.

En février 2023, 4.711 trains ont été totalement ou partiellement soustraits à la circulation. Cela correspond à un train sur 20 (5,2%).

L'un des incidents qui a causé le plus de désagréments est une panne du système de signalisation à Zaventem le 4 février. Il a provoqué plus de 7.100 minutes de retard et 78 retraits de convois. Trois jours plus tard, un mouvement de grève à Eupen a entraîné 5.365 minutes de délai supplémentaire et l'annulation de 455 trains.

Sur l'entièreté de l'année dernière, la ponctualité des trains (sans compter les trains annulés) avait chuté à 89,2%, tombant sous la barre des 90% pour la première fois depuis 2018.

Dans les nouveaux contrats de gestion d'Infrabel et de l'opérateur ferroviaire SNCB, elle est un des critères dont dépend une partie de leur financement. L'objectif fixé par le gouvernement fédéral est une ponctualité minimale de 90,6% d'ici à 2027 et de 91% d'ici à 2032.

