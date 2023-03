Météo en Belgique ce mercredi: l'alerte à la neige sur tout le pays va laisser rapidement sa place à une alerte à la pluie dans 4 provinces wallonnes

De la neige lourde et humide tombera sur tout le pays ce mercredi matin. L'IRM attend un cumul compris entre 0 et 5 cm en basse et moyenne Belgique et jusqu'à 10 cm en haute Belgique.

Et pour rappel, la Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg mercredi entre 02h00 et 10h00 du matin.

Mais les précipitations hivernales se transformeront assez rapidement en pluie sur le sud du pays en matinée, puis sur le reste de la Belgique à la mi-journée, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions.

Après l'alerte jaune (et orange pour Namur, Liège et le Luxembourg) aux conditions glissante qui prendra fin à 14h, une alerte jaune à la pluie a d'ailleurs été activée dans les provinces de de Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg jusqu'à ce jeudi à 7h du matin. Sur toute la période, on attend des quantités de précipitations de 25 à 30 l/m² en 24 heures en de nombreux endroits, jusqu'à 35 ou 40 l/m² en Ardenne. Elles pourront grimper jusque 50 à 60 l/m² localement sur l'Ardenne et même isolément dépasser ces valeurs en province de Luxembourg.

Avertissement de pluie du 08/03 07H au 09/03 07H: Jusqu'à jeudi matin, différentes perturbations se suivront ou onduleront sur notre pays, à l'origine d'importantes et régulières précipitations (par ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/E2pGzutecJ — IRM (@meteobefr) March 7, 2023

Ce mercredi, les maxima varieront entre 2 et 3°C dans le nord et l'ouest du pays et atteindront jusqu'à 7°C dans le sud des Ardennes et même jusqu'à 10°C en Lorraine belge.

Le vent sera généralement faible à modéré d'est à nord-est dans le nord du pays et modéré à assez fort dans le sud du pays de sud-ouest à l'ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Mercredi soir et au cours de la nuit prochaine, une nouvelle zone de précipitations active traversera le pays avec de la pluie ou localement un peu de neige fondante. Les minima varieront entre 7°C en Gaume et 1 ou 2°C dans le nord du pays.

Le temps restera très nuageux à couvert, jeudi, avec des périodes de faibles pluies au nord du sillon Sambre et Meuse et plutôt des pluies modérées au sud. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes, entre 4 et 6°C en Flandre et atteindront jusqu'à 11°C en Gaume.