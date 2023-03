Le nouveau millionnaire belge de l'EuroMillions "a joué dans un point de vente et non en ligne": nos informations

"Cette personne a joué dans un point de vente et non en ligne", a appris L'Avenir ce mercredi 8 mars 2023 auprès d'un porte-parole de la Loterie nationale. Le nouveau millionnaire ayant remporté la coquette somme de près de 145 millions d'euros à l'EuroMillions ce mardi 7 mars 2023 ne se serait pas encore fait connaître auprès de la Loterie nationale. Lui seul ayant coché la bonne combinaison (11 - 13 - 24 -35 -50 ainsi que les deux étoiles 6 et 11), ce Belge empoche donc précisément la somme de 144.966.361 euros.