La Loterie nationale va accompagner le gagnant belge de 145 millions d’euros à l’EuroMillions : “Seules 3 personnes connaissent son identité”

Seuls les grands gagnants – qui remportent plus d’un million d’euros au Lotto ou à l’EuroMillions – sont reçus par An Lammens dans une discrète “salle des gagnants”. Après vérification de leur billet – “de nombreux gagnants versent des larmes lorsque je leur confirme leur gain” –, elle prend le temps de discuter avec eux.

”Dans un premier temps, je leur conseille d’attendre quelques semaines avant d’en parler à leur famille”, nous explique An Lammens. “Pourtant, c’est difficile de rester anonyme, surtout au début. On veut parler à tout le monde, on veut partager le secret, on veut partager l’argent. On veut partager sa vie. Et ce n’est pas possible. On ne peut pas parler de ça.”

Seuls trois employés de l'équipe d'accompagnement des gagnants de la Loterie nationale connaissent les noms des grands gagnants.

”Le paiement et l’accompagnement des gagnants s’effectuent en toute discrétion”, ajoute-t-elle. “Seuls trois employés de l’équipe d’accompagnement des gagnants de la Loterie nationale connaissent les noms des grands gagnants : une collègue qui est chargée du paiement, un directeur qui signe le chèque et moi-même. Les autres employés ne connaissent pas l’identité des grands gagnants et n’ont pas accès à ces informations.”

Un gagnant a déjà acheté une Porsche mais la plupart des nouveaux millionaires ne souhaitent pas racheter une voiture si la leur est encore bonne.

Et pour ne pas attirer l’attention, An Lammens conseille toujours aux millionnaires de ne pas montrer leur fortune en achetant tout et n’importe quoi du jour au lendemain. “La plupart des gagnants continuent de vivre comme avant. Sauf ceux qui n’ont pas de maison vont en acheter une. Pas de tout de suite parce qu’ils vont prendre le temps d’en trouver une qui correspond à leurs attentes. Un gagnant a déjà acheté une Porsche mais la plupart des nouveaux millionnaires ne souhaitent pas racheter une voiture si la leur est encore bonne. Et ceux qui veulent un nouveau véhicule vont racheter la même marque. En général, ils ont peur que les voisins, ou même certains membres de leur famille voient qu’ils ont gagné une importante somme d’argent.”

Seules les personnes qui perdent de l'argent ont besoin d'une aide psychologique, pas les gagnants d'une importante somme.

Parmi les conseils prodigués aux gagnants de la Loterie nationale, “on leur explique la différence entre une petite banque et une plus importante, leur précisant également qu’ils peuvent avoir recours à une agence bancaire privée”.

“Les banques privées sont toujours plus loin de chez eux et sont donc beaucoup plus discrètes”, ajoute An Lammens, précisant que les nouveaux millionnaires n’ont pas besoin d’être suivis sur le plan psychologique. “Seules les personnes qui perdent de l’argent ont besoin d’une aide psychologique, pas les gagnants d’une importante somme. C’est vrai que cela représente un choc pour eux mais avoir un nouveau bébé est un choc aussi. (Rires.) Dans le cas d’un gain important, c’est quelque chose qui va les rendre heureux. La plupart des gagnants continuent même à travailler, mais pas toujours à temps-plein. Cela dit, il y a beaucoup de pensionnés parmi eux.”

Je suis toujours aussi contente d'accueillir de nouveaux millionaires. J'ai l'impression que ça tombe toujours vraiment bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes financiers.

Cette discrétion n’est pas respectée par toutes les Loteries. Au Royaume-Uni, The National Lottery adopte plutôt un point de vue marketing en encourageant les gagnants à se placer sous les feux des projecteurs. Lorsque leur photo – avec le chèque – est publiée dans les journaux, cela illustre la façon dont la Loterie permet de réaliser les rêves. “Oui, c’est de la bonne publicité”, estime An Lammens, qui a suivi une formation auprès de la National Lottery. “Mais pour nous, les intérêts des gagnants passent avant tout le reste.”

”Je suis toujours aussi contente d’accueillir de nouveaux millionnaires”, sourit An Lammens. “J’ai l’impression que ça tombe toujours vraiment bien. Parce qu’il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes financiers.”

Ce mercredi 8 mars 2023, le nouveau gagnant à l'EuroMillions qui a remporté près de 145 millions d'euros n'était pas encore connu. "Souvent", ajoute la responsable du service d'accompagnement, "le gagnant se rend compte qu'il a gagné lorsqu'il se rend à son point de vente pour rejouer, soit souvent le vendredi suivant ou la semaine d'après."

Voici la procédure si vous remportez une somme supérieure à 100.000 euros

1. Pour les gains allant jusqu’à 100.000 €, vous pouvez vous rendre dans le Lottery Shop le plus proche de chez vous. Une Winners Lounge spécialement équipée est à votre disposition pour vous féliciter et vous remettre vos gains en toute discrétion.

2. Pour les gains de 100.000 euros ou plus, l’équipe d’accompagnement des gagnants vous invitera en personne et vous accueillera au siège social à Bruxelles. Elle s’occupera du paiement pour vous et répondra à toutes vos questions. Les gagnants de sommes plus modestes peuvent également contacter l’équipe d’accompagnement des gagnants pour profiter de conseils personnalisés, si nécessaire.