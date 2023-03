Gagnants de l’EuroMillions et du Lotto : voici les histoires les plus folles des millionnaires belges

Mais qui sont ces millionnaires qui vivent dans la plus grande discrétion ? Voici une compilation des histoires de quelques grands gagnants du pays.

"Jamais plus je ne me lèverai du pied gauche le matin !"

Le mercredi 15 février 2023, deux heureux gagnants se sont partagé le Jackpot Lotto et ont empoché chacun la coquette somme de 2.250.000 euros. L’un d’eux est un pensionné de plus de 65 ans habitant dans la province d’Anvers. Il joue fidèlement au Lotto depuis le premier tirage et de temps en temps également à EuroMillions, au Joker+ et au Win for Life.

“C’est mon tour finalement”, telle a été la première réaction de ce joueur, fou de joie en apprenant qu’il avait gagné. “J’avais déjà remporté 1.000 euros avec le code MyBonus, mais j’espérais que la chance frappe à nouveau à ma porte. Et cela s’est produit. La fortune sourit toujours aux persévérants ! (Rires.)"

“Comme je suis pensionné, j’ai tout le temps de faire les magasins, de rénover ma maison et d’organiser une belle fête”, a ajouté le gagnant originaire d’Anvers. “Je vais bien sûr partager avec ma famille et faire un don à une association. Mais ce qui est sûr, c’est que jamais plus je ne me lèverai du pied gauche le matin !”

De nouvelles lunettes pour le pensionné

Le 14 janvier 2023, un Jackpot Lotto de 8.500.000 euros a été partagé entre trois gagnants parmi lesquels se trouve un sexagénaire de la province du Brabant flamand. Célibataire avec enfants et petits-enfants a d’emblée su de ce qu’il allait faire de son gain de 2.833.334 €. "La famille passe en premier", a-t-il dit. "Même si ma maison aurait besoin de quelques rafraîchissements, une nouvelle voiture, un nouveau GSM et de nouvelles lunettes figurent aussi en bonne place sur ma liste."

"Je participe à tous les tirages depuis 1980 et je le fais à présent même en ligne sur loterie-nationale.be", a-t-il encore indiqué. "Je joue toujours avec des numéros aléatoires et ils m’ont déjà fait gagner plusieurs fois un montant d'environ 3.000 €. Et maintenant ceci ! Je ne suis sûr que d'une chose : je vais continuer à jouer !"

Trois collègues: "Une bonne cause en tête pour redonner aussi quelque chose à la société"

"Avec cet argent, nous allons certainement faire un très beau voyage ensemble", a ajouté l’un des autres gagnants. "Nous allons bien sûr aussi partager un peu cette joie avec nos familles et nous avons déjà une bonne cause en tête pour redonner aussi quelque chose à la société."

Un Namurois : "Un voyage avec la famille"

Âgé entre 35 et 44 ans, ce père de famille namurois exerçant comme ouvrier n’oubliera jamais la date du 5 novembre 2022. Ce jour-là, il a remporté le Jackpot Lotto d'exactement 1.000.006,25 euros.

"Ce que je vais faire de ce montant ? Le partager avec la famille, bien sûr", a-t-il dit. "J'ai même déjà programmé un petit voyage avec tout le monde. "

"En fait, je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis très heureux parce que jusqu'à présent, on ne s'était contenté que de petits gains. Je joue toujours en librairie des numéros choisis au hasard. Et je continuerai à le faire !"

Le nouveau gagnant belge de ce mardi 7 mars 2023 n'est pas encore connu. Si son identité ne sera pas dévoilée, on devrait en savoir davantage dans les prochaines heures sur l'endroit où il a validé son billet.