Des librairies wallonnes et bruxelloises attaquent la Loterie Nationale en justice

La profession a déjà traversé une période difficile en raison de la pandémie de coronavirus et doit maintenant faire face à une augmentation des charges importantes sur les salaires et le coût de l'énergie en raison de l'inflation, rappelle Vision Presse. Et elle se voit maintenant confrontée à un dispositif mis en place par la Loterie Nationale qui a pour "objectif de détourner le joueur des librairies", dénonce l'union professionnelle.