Ter Beke (notamment présente à Wanze et Marche) devient "What's cooking" pour ses 75 ans

Le groupe se divisera toujours en deux unités commerciales: "charcuterie savoureuse" et "plats préparés". Dans la première, "l'accent ne sera désormais plus mis sur la viande (...)" et les "snacks contiendront de plus en plus de protéines végétales plutôt qu'animales". Du côté des plats préparés, les options végétales seront plus nombreuses, mais l'entreprise n'entend pas se séparer des spécialités locales et plats populaires dans les pays où elle est présente.